Poksimaailma vastuseis suureneb: järgmine riik kuulutas venelaste naasmise peale välja boikoti

Juba samal õhtul andis Soome poksiliit teada , et nende seisukoht agressorriikide sportlaste osalemise suhtes rahvusvahelistel võistlustel pole muutunud ja nad kavatsevad võistlusi, kuhu Venemaa ja Valgevene sportlasi peale lastakse, boikoteerida.

«Soome poksijad ei võta osa rahvusvahelistest võistlustest, kus Venemaa ja Valgevene poksijatel lubatakse esindada oma riiki,» kulges põhjanaabrite teadaanne, milles lisati, et samamoodi pole ükski venelane ega valgevenelane teretulnud Soomes peetavatele jõuproovidele.

Praeguseks on samasuguse käigu astunud ka rootslased, kelle alaliidu president Per-Axel Sjöholm kutsus IBA otsust SVT eetris skandaalseks ja täiesti vastuvõetamatuks.

«Meie ei saa osaleda võistlustel, kuhu lastakse Venemaa ja Valgevene sportlasi,» tegi ta Rootsi-poolse boikoti teatavaks ning lisas, et samamoodi mõtlejaid on teisigi. «Nagu aru saan, ei kavatse ka Hispaania sellistest võistlustest osa võtta. Samuti on suur osa Lääne-Euroopast sellele vastu.»