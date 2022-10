JÄRELVAADATAV ⟩ Tasavägise Lõuna-Eesti vollederbi võitis Tartu Bigbank

Võru meeskond on hooaega alustanud suurepäraselt, kui kirjas on 3:1 võit Pärnu võrkpalliklubi üle ja 3:0 võit Selver/TalTechi üle. Tartu jäi avamängus 2:3 alla Selver/TalTechile, ent sai siis Pärnust jagu 3:0.

Kolmapäevase mängu eel on tartlaste peatreener Alar Rikberg enesekindel, ent ootab rasket kohtumist. «Tunneme end piisavalt kindlalt, aga Võru on saanud väga hea stardi ja mind isegi veidi üllatanud, eriti arvestades, et üks põhimees (lätlasest diagonaal Edvarts Buivids) pole veel rivis. Lihtne kindlasti ei ole, aga usun, et meil on piisavalt kvaliteeti, et võidule minna. Väikesed haigused kiusavad ja näis, kas keegi jääb eemale ka või mitte.»