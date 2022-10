Kontaveidi ekstreener otsustas US Openi võitjale selja keerata

Ent nagu selgub, siis sellest ei piisanud, et koostöö jätkuks. Väljaanne The Times kirjutab sealjuures, et just venelane oli see, kes otsustas pärast pooleaastast katseaega koostööd mitte pikendada.

Ka Tursunov ei jää niisama ripakile, vaid väidetavalt on venelasel juba uus hoolealune välja valitud, kelle juures ta sellest nädalast ka tööle hakkas. Kes see salapärane valgepallur on, seda The Times teada ei saanudki. Lisati vaid seda, et tegemist on naismängijaga ning too koostöö sobib paremini Tursunovi igapäevaeluga: nimelt resideerub venelane igapäevaselt Californias.