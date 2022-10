Ohumärk talve eel? Rootslased jätavad kõrgete energiahindade tõttu Faluni MK-etapi ära

«Erinevad murekohad on sundinud firmasid oma tegevuskavu üle vaatama, mis mõjutab paraku sääraseid võistlusi. Meil on väga kurb võistluse ärajätmisest teatada, kuid oleme teinud kõik endast oleneva, et seda kuidagigi läbi viia,» jätkas ta portaalile Insidethegames antud usutluses.

Kuigi tänavune võistlus jääb ära, avaldasid rootslased lootust, et neil õnnestub tulevikus siiski Falunis veel Big Airi MK-etappi korraldada. «Oleme alati püüelnud selle poole, et see oleks korduv sündmus ja see ambitsioon pole kuhugi kadunud. Oleme loonud endale väga hea vundamendi, et MK-võistlused võiksid edaspidigi siin toimuda,» lausus Karlsson.