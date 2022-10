Hyundaist minema löödud Solberg leidis juba uue väljakutse

«Muidugi on asjaolud hooaja jooksul veidi muutunud. Ma ei taha keskenduda juhtunule, soovin vaadata tulevikku,» vahendas wrc.com Solbergi.

«Olen toetajatega palju suhelnud. Nad nõustuvad, et praeguses olukorras on mulle parim taas rooli taha istuda. Olen väga tänulik, et mul võimaldatakse Walesis sõita.»