Taani olümpiakomitee president: venelastel ei tohiks spordielus mingit kohta olla. Ka ametnikel!

«Mina kavatsen seal igatahes enda mandaati kasutada ja sel teemal selgelt sõna võtta. On väga oluline, et me seal kohal oleks, sellest debatist osa võtaks ning ütleks, mida arvame,» jätkas taanlane ning toetas Balti riikide spordiorganisatsioonide hiljutist ühisavaldust, kus öeldi, et Venemaa ja Valgevene sportlastel ning ametiisikutel ei ole sõja kestmisel kohta rahvusvahelises spordiperes.