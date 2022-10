Kes on Eestis kümneid võistlusi võitnud, ent nüüd dopinguga vahele jäänud Mukunga?

Keeniast pärit Ibrahim Mukunga Wachira on viimase kümnendi jooksul võitnud lugematul hulgal Eestis peetud rahvajookse. 18. oktoobril saabus teade, et 32-aastane sportlane andis positiivse dopinguproovi. Postimees teeb ülevaate, mis mehega on tegemist.