Henri Drell on NBA tütarliiiga tiimi nimekirjas ja alustab varsti hooaega

Umbes poolteist nädalat tagasi ilmnes, et Chicago Bulls sõlmis Drelliga lepingu, ent loobus sellest õige pea. Suuresti oli tegemist skeemiga, saamaks pallur sobivatel tingimustel enda farmmeeskonda. Windy Citys müttas ta ka eelmise hooaja teise poole.

Kuigi konkreetset uudist pole tulnud, siis Drell on nüüd kenasti G-liiga satsi 12-mehelises nimekirjas. Eesti korvpallisõpradele tuttavatest meestest on tiimis ka 36-aastane Jeremy Pargo, kes mütanud mitu hooaega Euroliigas.

Drell on varasemalt öelnud, et ta avaldas eelmise hooaja lõpu ja suvise ettevalmistusega Bullsi ninameestele muljet. Meeskonna asepresident on leedulane Artūras Karnišovas.