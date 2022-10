Lahkunud Red Bulli omanik päästis WRC-sarja surmasuust

Nädalavahetusel suri 78-aastaselt Dietrich Mateschitz, kes oli Red Bulli kaasomanik. Tänu energiajoogifirma toetusele on tuule tiibadesse saanud sajad sportlased üle maailma, kes on saavutanud edu ekstreemspordis, aga ka vormel 1s. Vähe teada on fakt, et kümme aastat tagasi päästis Mateschitz koos Red Bulliga raskustesse sattunud ralli MM-sarja.