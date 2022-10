Lappi valas kuulujuttudele õli tulle ja pani oma Toyota müüki

Kui veel nädal tagasi tundus, et Esapekka Lappi ainus variant WRC-karjääri jätkata on leping Toyotaga, siis pärast Ott Tänaku ja Hyundai teede lahkuminekut on olukord muutunud. Kolmapäeval kirjutas Soome meedia, et Hyundai on pakkunud soomlasele lepingut. Nüüd valas naljamehena tuntud Lappi ise kuulujuttudele õli tulle ja pani müüki oma Toyota GR Yarise.