Jalgpallipidu jõhkrate kannatuse hinnaga: mitukümmend tuhat MMi töölist jäeti palgata

Vuti katuseorganisatsiooni FIFA otsus anda suurturniiri korraldus Lähis-Ida riigile, tekitas juba algusest peale küsimärke. Kataris on suuri inimõigustega seotud probleeme. Paraku pole need kuhugi kadunud ka MMi ettevalmistusel.

Kui paar päeva tagasi kirjutas Postimees, et tänavale visati 1200 võõrtöölist, siis tegelikult on kuritarvitatute hulk veel kordades suurem. Uudisteportaali AFP andmetel pole viimastel nädalatel palka saanud üle 10 000 migrandi, kogu aasta peale on see arv peaaegu 34 500.