JÄRELVAADATAV ⟩ Heiki Nabi kavatseb CASi otsuse Šveitsi ülemkohtusse edasi kaevata

Keres: «Esitame kaebuse Šveitsi ülemkohtusse ja seda kahel alusel. Esiteks, Šveitsi advokaadid leivad, et lahend, milles CAS ütleb, et sportlane pole midagi valesti teinud, pole milleski süüdi ja on asjaolude ohver, selles lahendis sama soojaga jäetakse kehtima tema kaheaastane karistus. Šveitsi advokaatide sõnul on see vastuolus Šveitsi avaliku korraga. Teine alus on see, et Heikit on võrreldes teiste rahvusvaheliste sportlastega diskrimineeritud, sest erinevalt teistest on temal kohustus hüvitada arbitraažimenetlusega seotud kulub. Meie arvates pole see põhjendatud ega õiglane.»