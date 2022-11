JÄRELVAADATAV ⟩ Tiitlikaitsja Bigbanki ja Võru Barruse kohtumine kujunes trilleriks

Enne mängu:

Võru Barruse jaoks on kodupubliku ees mängimine äärmiselt oluline, tõdeb peatreener Oliver Lüütsepp. «See on meile alati esimene eesmärk, et kodus näidata võitluslikku võrkpalli. Tartu on muutunud stabiilsemaks ja olnud heas hoos. Lihtne pole, aga tahame hambaid näidata, et meil tekiksid mingisugused võimalused,» sõnas Lüütspep, kes peab veel hakkama saama vigastatud Devin Põllusteta. «Pärnu vastu hüppeliigast vigastanud Robin Kahu on aga taas olemas. Seega seis võiks olla parem, aga saame hakkama.»