Kristjan Port ei usu, et Šveitsi ülemkohus Nabi kaebust rahuldaks

Nabi leeri sõnul soovivad edasikaebamisega luua pretsedendi, mis lubaks tühistada CASi otsuse reegleid rikkunud sportlase osas ka siis, kui sportlane ei suuda tuvastada juhusliku saastumise allikat.

«Esitame kaebuse Šveitsi ülemkohtusse ja seda kahel alusel,» selgitas Keres. «Esiteks, Šveitsi advokaadid leivad, et lahend, milles CAS ütleb, et sportlane pole midagi valesti teinud, pole milleski süüdi ja on asjaolude ohver, selles lahendis sama soojaga jäetakse kehtima tema kaheaastane karistus. Šveitsi advokaatide sõnul on see vastuolus Šveitsi avaliku korraga. Teine alus on see, et Heikit on võrreldes teiste rahvusvaheliste sportlastega diskrimineeritud, sest erinevalt teistest on temal kohustus hüvitada arbitraažimenetlusega seotud kulub. Meie arvates pole see põhjendatud ega õiglane.»

Port kommenteeris neljapäevases «Ringvaates» seda lüket järgnevalt: «Šveitsi ülemkohus ei käsitle spordiarbitraaži õigusprotsessi olemust või loogikat, seadusi ega ka seda, mida Heiki Nabi väidab, kui tahab ümber lükata eelduse, et sportlane peab näitama, et ta pole süüdi olnud. Seal lahendatakse vaid, kas kohtuprotsessis on tehtud mingisuguseid vigu. Kui protsessi käigus on tehtud vigu, saadetakse see protsess tagasi ja kohus otsustab uuesti. Spordis ongi nii, et kui astud sealsesse eraõiguslikku spordiruumi, teedki lepingu, et nende reeglite alusel võistled. Seda on seni vastavalt maailma standarditele aktsepteeritud ja inimõiguste kohtust ka läbi käinud pretsedendina. Me eeldame seda, et sportlane peab demonstreerima selle rikkumise olemasolul, et tema süü on olematu või vähemalt minimaalne.»