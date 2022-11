VIDEO ⟩ Eesti vormelitalent võlus Mercedese ära andekuse, mitte rahaga

«Ja mulle endale väga meeldib see, et on rohkem seda instinkti ja talendi pealt sõitmist, kui seda reaalset õppimist. Et kaks päeva valmistada ette, siis saad andmeid ja kõike nii kaua vaadata, et tead täpselt, mida teha. Mulle just meeldibki see, et lähed peale ja pead ise rajal õppima,» ütles «suurte poiste» sarja jõudnud Aron intervjuus ERRi spordiportaalile.