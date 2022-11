Allikad: peatreeneri arvates ei peaks Cristiano Ronaldo enam Unitedis mängima

Ten Hag kohtus esmaspäeval klubi esindajatega, et arutada palju furoori tekitanud Ronaldo intervjuud Piers Morganile. Väidetavalt arvab peatreener, et Ronaldo on klubi kritiseerimisega läinud liiga kaugele. United on pöördunud oma juristide poole, uurimaks, kuidas olukorraga kõige paremini toime tulla, kirjutas ESPN.

Ronaldol on Manchesteri klubiga leping hooaja lõpuni ning ta teenib 570 000 eurot nädalas. Nüüd tundub, et pärast MM-finaalturniiri ei naase 37-aastane Portugali koondise kapten enam Old Traffordile.

Allikad on öelnud ESPN-ile, et mitmed kogenud Unitedi mängijad olid raevus, sest Ronaldo skandaalne intervjuu avalikustati kõigest mõni tund pärast rasket 2:1 võitu Fulhami vastu. Ten Hag on Ronaldole sel hooajal juba kaks korda määranud distsiplinaarkaristuse.

Esmakordselt noomiti portugallast juulis, kui ta otsustas enneaegselt lahkuda hooajaeelselt sõprusmängult Rayo Vallecanoga. Oktoobris karistati teda uuesti pärast seda, kui ta keeldus Tottenham Hotspuri vastu vahetusmängijana alustamast.

Allikad on ESPNile öelnud, et ten Hag on endiselt arvamusel, et heas vormis ja motiveeritud Ronaldo võib meeskonda aidata hooaja teisel poolel. United loodab otsustavatele mängudele jõuda neljas sarjas ning iga mängija abi on otsustavates mängudes vajalik.