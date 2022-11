Latvala andis enda tööle ausa tagasiside: paneksin kõrgeima hinde

Ajast, kui Latvala 2021. aasta eel tööle asus, on Toyota löönud laua puhtaks. Viimasel kahel hooajal on võidetud mõlemad individuaalsed ning võistkondlikud MM-tiitlid.

«Tulemused on olnud täiesti suurepärased. Kui peaksin koolihinde panema, oleks see kõrgeim,» ütles Latvala portaalile rallit.fi. «Aga mul on veel ka palju arenguruumi.»