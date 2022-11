BLOGI ⟩ Poola ja Mehhiko leppisid viiki, Lewandowski eksis penaltil

C-alagrupi seis avavooru järel on intrigeeriv, sest liidrikohal on Argentinast 2:1 jagu saanud Saudi Araabia. Järgmises voorus kohtuvad 26. novembril Poola ja Saudi Araabia ning Argentina ja Mehhiko.

Poola on oma tänavu peetud üheksast mängust võitnud neli, kaotanud kolm ja viigistanud kaks. Võidetud on Walesi, Rootsit ja Tšiilit, kellest kahte viimast Kataris pole. Vähemalt minnakse MMile võiduseeria pealt, sest kaks viimast kohtumist on võidetud.