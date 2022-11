Saudid said hakkama MM-ajaloo suurima šokiga

Saudi Araabia juubelduste taustal on mitmeid väljaanded vihjanud, et tuleb näha ka spordi taustal toimuvat. Seda nimetatakse «spordipesuks» ehk spordisaavutuste kasutamist mitmetes rikkumistes süüdistatava riigi maine parandamiseks.

Nn spordipesu on tuletatud rohepesust, millega suurkorporatsioonid esitlevad keskkonnavaenulikku tegevust üldsusele positiivsena, varjates toote või teenuse tegelikke omadusi.

Saudi Araabia inimõigusi peetakse laialdaselt kohutavaks, kuna sõnavabadusele ning naiste ja migrantide õigustele on seatud suured piirangud, kirjutas Sky. Sarnaseid süüdistusi on läänemeedia teinud ka MMi võõrustava Katari aadressil.

ÜRO inimõiguste büroo avaldas vahetult enne matši, et Saudi Araabias on alates 10. novembrist hukatud 17 meest. Pressiesindaja pidas seda sügavalt kahetsusväärseks. Euroopa Saudi Araabia inimõiguste organisatsiooni andmetel toimus riigis 2021. aastal 67 hukkamist, mis on enam kui kaks korda rohkem kui aasta varem.