Hyundai tiimipealik nõelas taas: loodame, et tulevikus teevad kõik ainult oma tööd

Eelmisel nädalal kirjutas ajaleht La Dernière Heure, et lõpuks on Hyundai õige mehe leidnud. Väidetavalt peaks rallitiimi bossiks saama vormel 1 taustaga Cyril Abiteboul.

Ent praegu on kõik vanaviisi. Värsksest DirtFishi intervjuust ei peegeldunud kuidagi, et Moncet tuleval aastal ametist taandataks.

Andsime endast parima. Arvestades, et mõned rallid olid väga-väga rasked, ei andnud me kordagi alla. Olin õnnelik, et tiim oli konkurentsivõimeline ja saavutas häid tulemusi.»

Moncet kinnitab, et Hyundai viie etapivõiduga lõppenud hooajast jäävad rohkem meelde ilusad hetked. Tõsi, ta sai hooaja jooksul ka kõvasti kriitikat , eelkõige Ott Tänakult. See pole tiimipealiku kohusetäitjal siiani ununenud.

«Aasta olnuks ehk veel paremgi, kui ma saanuks kohati rohkem tuge. Aga see on juba teine teema,» alustas Moncet.

Ta lisas: «Oli suurepärane hooaeg. Olen rahul, et saime kõigi raskuste kiuste reele. Usun, et paremat tulemust polnud neis tingimustes võimalik teha. See näitab, et oleme tuleval hooajal tiitlinõudlejad. Loodetavasti liiguvad edaspidi [tiimis] kõik ühise eesmärgi suunas ning teevad ainult oma tööd.»