Rehemaa edukast MK-hooaja algusest: päris lendu ei tõuse, aga liigume õiges suunas

Kolmandas veerandfinaalis võistelnud Kilp alustas hästi ning püsis võistlejaterivi esimeses otsas. Poolel distantsil toimunud tagasipöördel ristus tema suusakepp norralase Haavard Solas Taugböli suusaga ning see purunes. Asenduskepi sai Kilp alles lõputõusu eel ning ta oli selleks hetkeks jäänud konkurentidest kaugele. Kilp lõpetas sõidu viimasena ning sai kokkuvõttes 27. koha.

Rehemaale tekitas rajal nähtu déjà-vu tunde. «Öeldakse, et välk ühte kohta kaks korda ei löö. Seal samas esimese tõusu otsas murdis Marko minu mäletamist mööda kepi kaks aastat tagasi ka. Marko võttis ettevaatlikult, et mitte viga korrata, aga ikka juhtub. Sprint juba on selline,» selgitas Rehemaa.