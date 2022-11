Brindisi saadeti ära vilekooriga. Riismaa: Kalevi duhhi on keeruline peatada

«Kõik oli õige. See käibki korvpalli juurde. Meie fännid võõrsil andsid Kalevile vilet, see oli õige, et saime ka vastu,» ütles Riismaa pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele.

Kuus aastat Itaalias elanud Riismaa kuulus Brindisi algkoosseisu, 18 minutiga viskas ta kaks punkti. 20-aastane Riismaa tõdes, et Brindisil jäi täna kõigest puudu. «Kalevi duhhi on keeruline peatada, nad tegid hea mängu. Kui nad said omad asjad tööle, siis oleksime pidanud varem nende rütmi lõhkuma, aga sellega me ei saanud hakkama. Teatud hetkedel see toimis, aga suures plaanis väga ei toiminud,» ütles Riismaa.

Brindisi mängis lühema koosseisuga ning loodeti, et nad suudavad selle paremini ära kasutada. Riismaa tõdes, et tema roll pole praegu olla punktimasin, vaid aidata meeskonda nii palju kui võimalik.

«Kindlasti ei ole sel aastal minu ülesanne visata 30 punkti või statistikat teha. Proovin aidata nii palju kui saan, teised mängijad peavad olulisi mänge otsustama. Mina üritasin oma osa aidata nii palju kui mänguaega sain. Alati saab kõike paremini teha, aga kõige mõrum maik enda mängust suhu ei jäänud,» kommenteeris ta enda esitust.

Kaotusega jäi Brindisi alagrupis kolmandaks ning nende jaoks on euroteekond lõppenud. Itaalia klubi vajas Kalev/Cramo vastu üheksapunktilist võitu, kuid jäi lõpus ühe silmaga alla. «Sellepärast meil mängu lõpus polnudki enam vahet, kas võidame viiega või kaotame kolmega.

Mängu käigus üritasime seda mitte peas hoida, eriti kui kümnega ette saime. Eks mingil määral see paraku ikka oli peas olemas, et ajame üheksat tagasi. See on tüütu, ei tohi mõelda, aga samas see on oluline,» ütles Riismaa.