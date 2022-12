BLOGI ⟩ USA püüdlused summutanud Holland jõudis esimesena veerandfinaali

Hollandi koondise eest on MMil jala valgeks saanud kolm meest – Cody Gakpo, Davy Klaassen ja Frenkie De Jong. Kui Klaassen ja De Jong on löönud mõlemad ühe värava, siis Gakpo arvel on neid juba kolm. Kusjuures seni on ta teinud skoori kõigis mängudes! Ära ei saa unustada ka vigastusest taastunud Depayd, kes on koondise särgis löönud 84 kohtumisega 42 väravat.