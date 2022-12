OTSEBLOGI ⟩ Argentina oli Austraaliaga avapoolajal hädas, ent Messile piisas ühest võimalusest

Enne mängu

Kes on selle mängu soosik?

Kindlalt Argentina. Lõuna-Ameerika valitsevad meistrid alustasid turniiri küll šokk-kaotusega, kuid tegid siis vigade paranduse ja on turniiri edenedes üha paremini mängumootori käima saanud. Seetõttu on keeruline näha, et Austraalia võiks neile kuidagi vastu saada.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Mõlemad koondised on selleks mänguks täisjõus.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Argentina poolelt kindlasti Lionel Messi, kes on sel MMil löönud kaks väravat. Korra on jala valgeks saanud ka Enzo Fernández, Alexis Mac Allister ja Julian Alvarez. Väravat võib oodata ka tipuründajalt Lautaro Martínezilt, kes pole MMil veel skoorinud, kuid lõi valiksarjas seitse väravat.

Austraalia eest on sel MMil jala valgeks saanud Craig Goodwin ja Mitchell Duke ja Leckie.. Austraalia MM-koondise resultatiivseim mees on neist viimane. Ta on 73 koondisemänguga sahistanud võrku 13 korral. Valiksarjas oli nende parim väravakütt Jamie Maclaren (26 mängu, 8 väravat).

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Pigem lahtist. Argentina soovib selles kohtumises kindlasti sotid varakult selgeks teha ning seetõttu tuleb neil võimalikult kiirelt esimene värav kätte saada. See võib omakorda avada Austraaliale võimalusi kontrasse minekuks.

Millist minekut ja mängupilti on seni MMil näidatud?

Argentina alustas MMi Saudi Araabia vastu ning kuigi vastate võrku löödi neli palli, siis luges vaid üks tabamus ja nii võeti vastu 1:2 kaotus. Kohtumises Mehhikoga näidati juba, et suudetakse ka distsiplineeritud kaitset lahti muukida ning võideti 2:0. Alagrupi viimases kohtumises alistati sama skooriga Poola.