BLOGI ⟩ Terve mängu kannatanud Maroko alistas penaltiseerias Hispaania

Hispaaniast sai esimene meeskond, kes on MMi ajaloos neli penaltiseeriat kaotanud. Samuti tõusid nad Šveitsi kõrvale, kes pole ainsatki penaltit suutnud seeria jooksul realiseerida.

Hispaania teekond sel MMil on olnud nagu sõit Ameerika mägedel. Turniiri alustati 7:0 lammutustööga Costa Rica vastu, ent seejärel on tabamused visalt tulema. Saksmaaga tehti 1:1 viik ning viimases kohtumises tunnistati lausa Jaapani 2:1 paremust. Seejuures vajati hetkeks koguni Saksamaa abi, et alagrupist üldse edasipääs tagada.