BLOGI ⟩ Horvaatia kukutas penaltiseerias MMi suursoosiku Brasiilia!

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Brasiilia koondisel on sel turniiril olnud vigastustega väga palju probleeme. Mitmed algrivistuse mängumehed on pidanud jätma mõned kohtumised vahele, ent kaheksandikfinaal tõestas, et ka Sambamaa arstid on tasemel. Nende suurim staar Neymar sai taas kaheksandikfinaalis väljakule joosta ning paranenud oli ka äärekaitsja Danilo.

Samas on juba kahe Brasiilia mängumehe jaoks Katari MM lõppenud. Enam ei jookse kindlasti väljakule ründaja Gabriel Jesus ja äärekaitsja Alex Telles. Mõlemad mehed vigastasid alagrupiturniiri viimases mängus põlve.

Horvaatia jaoks on turniir möödunud sisuliselt vigastusteta. Alagrupiturniiril väikse trauma saanud Nikola Vlasic sai viimases mängus taas meeskonda aidata. Ainus murepilv ripub äärekaitsja Borna Sosa kohal, kes pidi kaheksandikfinaali Jaapani vastu haiguse tõttu vahele jätma.

Kes on selles mängus kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Väga lustakat ründemängu harrastava Brasiilia kõige ohtlikum mängija sel turniiril on olnud Richarlison, kellel kirjas juba kolm tabamust. Inglismaa kõrgliigas mängiv ründetuus jõudis sihile ka viimases kohtumisest Lõuna-Korea vastu. Tal on ka väga hea saldo koondisesärgis, kui on löönud 41 kohtumisega 20 väravat.

Rääkides Brasiilia koondisest ei saa mõistagi jätta mainimata Neymari, kes esindab enda kodumaad oluliselt kirglikumalt kui koduklubi Pariisi Saint-Germaini. Lõuna-Korea vastu penaltist skoorinud tähtmängija on löönud 123 kohtumisega 76 väravat ning jõudis nõnda legendaarse Pele rekordist ainult ühe värava kaugusele.