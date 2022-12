BLOGI ⟩ Argentina pääses vaatamata kaheväravalise edu mahamängimisele penaltiseeriaga MMi poolfinaali

Argentina rünnakute A ja O on mõistagi Messi, kes on juba sel turniiril näidanud, et temalt võib väravaid oodata kõikjalt. Argentina koondise erinevaid rekordeid hoidev ründetäht on suutnud skoorida nii kauglöögist, karistusalast kui ka penaltist. Tal on sel turniiril kirjas kolm tabamust, ent karjääri jooksul on ta koondisesärgis löönud 169 mänguga 94 väravat.

Samas tänavusel turniiril on end väga heast küljest näidanud ka 22-aastane Julián Álvarez. Tema kontos on juba kaks tabamust, mis ongi Messi järel paremuselt teine tulemus Argentina koondises. Arvestades seda, et ründetuus sai värava kirja ka kaheksandikfinaalis Austraalia vastu, siis on ta kindlasti hea tunnetuse leidnud ning ohustab Hollandi väravat.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Lahtist. Mõlemad meeskonnad armastavad rünnata ja eriti kiirrünnakutest. Nõnda on oodata jalgpallisõpradel oodata väga lõbusat mängu. Seda kinnitab ka fakt, et mõlemad meeskonnad on suutnud enda värava puutumatuna hoida ainult kahes kohtumises.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Holland on näidanud MMil järjest paremat mängupilti. Louis van Gaali hoolealused ei saanud enda mängumootorit liiga hästi alagrupiturniiril käima, ent kaheksandikfinaalis USA vastu näidati hoopis teist mängu. Kui pinged on kõrgel, siis suudab alati van Gaal enda meestest midagi enamat meestest välja pigistada. Holland pole MMil veel kaotusekibedust tundnud. Alagrupis alistati 2:0 tulemustega nii Senegal kui ka Katar ning Ecuadoriga tehti 1:1 viik. Kaheksandikfinaalis seljatati aga 3:1 USA.