Ott Tänak: mustaks hobuseks olemine võib päris lõbus olla

«Praegu tuleb esimesena jagu saada Toyotast ja Rovanperäst. Ütleksin, et M-Sport on koht, kus seda teha. Siinsed inimesed on niivõrd kirglikud, ma usun, et nad annavad mulle võimaluse MM-tiitli nimel võidelda,» rääkis Tänak väljaandele Autosport.

Tänak ei ole nõus väitega, et tuli M-Sporti pooleli jäänud asju lõpetama. «Me oleme meistritiitli juba võitnud, seega pooleli pole midagi. Kuid meil on olemas kõik, mida vaja, et tiitli eest võidelda. Tahaksin anda endale võimaluse seda jälle võita,» rääkis Tänak.

Meistritiitli võitmine tähendaks Tänakule kõike. «Kuid see pole lihtne ülesanne. See on suur töö ja vajab kõikide asjade kokkulangemist,» lausus 2019. aasta maailmameister.

Eestlase sõnul on M-Sport talle kinnitanud, et suudab auto arendada ning suurte eelarvetega tehasetiimidega sammu pidada.

«Potentsiaali on siin kõvasti. Meeskonnal on suurepärane infrastruktuur ning tugev tugi Fordilt. Kui töötame kõik üheskoos ja tahame seda väga, siis on kõik võimalik,» ütles Tänak.