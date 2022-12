Kas Eesti ürgtalent ongi uus Rovanperä? Nähakse potentsiaali, kuid jalad tuleb hoida maa peal

Endise rallisõitja ja praegu Rally Estoniat korraldava Urmo Aava sõnul on Vaheri näol tegemist väga kiire noorsõitjaga, kelle kõrval on toetav perekond. «Kogu pere on rallirütmis – elab ja hingab rallit. Jaspar on talendikas, tubli ja sihikindel. Hoiab pea maas ja ajab oma asja. Jälgin tema tegemisi huviga,» ütles Aava.