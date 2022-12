Horvaatia legend soovis vaatamata kaotusele Messile finaaliks edu

Horvaatia ootab laupäevase kolmanda koha mängu vastast täna õhtul peetavast Prantsusmaa ja Maroko poolfinaalist. Modrici sõnutsi pole pronksimatš sugugi ebameeldiv kohustus. Vastupidi, koondise esindamine on tema jaoks alati nauditav.

«Oleme teinud suurepärase MMi, nüüd on kaalul pronksmedal. Peame hästi valmis olema, sest võime taas edukad olla,» märkis Modric.

Kuigi tema on lõviosa karjäärist leiba teeninud Madridi Realis ja Lionel Messi põlisrivaali Barcelona ridades, jagub ametivendade vahel kõvasti austust. «Loodan, et Messi tuleb maailmameistriks, sest ta on ajaloo parim mängija ja väärib seda,» tunnustas Modric.