Hooaja keskpaiga šokk päästis Hyundai rallitiimi aasta

Lõuna-Korea võistkonna muredest on räägitud erinevate nurkade alt. Hooaja eel tekkis küsimärk, kas üldse avaetapiks Monte Carlos saadakse kolm i20 hübriidmasinat starti. Nigelalt alanud aasta lõpuks teeniti aga rekordilised viis etapivõitu. Tõsi, nii võistkondlik kui ka individuaalne tiitel läks kindlalt Toyotale.

Moncet tõdes, et Hyundai madalpunkt saabus hooaja kuuendal etapil, juuni lõpus Keenias. Võistkonna parimana lõpetas Thierry Neuville viiendana, Oliver Solberg oli kümnes, Ott Tänak katkestas.

Säärane edu tuli ootamatult ka Toyota leerile. «Hooaja keskel üllatusime, kui kiiresti suutis Hyundai taset tõsta. Ma ei oodanud, et nad kohe nii kiireks muutuvad. Arvasin, et nad… Kui ausalt öelda, siis alguses oli neil auto, mis ei kestnud ralli lõpunigi,» rääkis Jaapani tiimi tehniline direktor Tom Fowler intervjuus DirtFishile.