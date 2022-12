Veel üks rallimaailma suurkuju plaanib liituda F1-sarjaga

Portaal Autosport kirjutab, et Fordi huvi F1-sarja vastu on kasvatanud kuningliku võidusõiduklassi populaarsuse tõus kogu maailmas, eriti USAs.

Märgitakse, et ettevõte ei soovi luua oma tehasemeeskonda ega rahastada mootoritootmist, kuid Autospordi allikad viitavad, et nad proovivad luua sidet Red Bulli meeskonnaga.

Ford on seotud ka ralli MM-sarjaga toetades M-Spordi meeskonda, millega hiljuti liitus Ott Tänak. Hiljuti kirjutasime, et F1ga plaanib liituda ka Tänaku endine tööandja Hyundai. Tasub toonitada, et mõlemad spekulatsioonid toetuvad allikatelt saadud infole ning kumbki firma pole neid jutte kinnitanud.

Red Bull on võtnud endale kohustuse toota oma tiimi mootoreid ise alates 2026. aastast, praegune partnerlus Hondaga kestab 2025. aasta lõpuni.

Valitsev konstruktorite maailmameister otsib siiski välispartnerit, kellelt võiks saada tehnilist abi. Red Bulli tiimipealik Christian Horner on varasemalt öelnud, et meeskonna pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks on uue tehnilisepartneri leidmine vajalik.

«Oleme peale Ferrari ainus meeskond, kellel on mootor ja vormel kõik ühes linnakus ja ühe katuse all toodetud. Kui leiduks sarnaselt mõtlev partner, kes saaks projekti midagi panustada, peaksime selle peale loomulikult mõtlema,» avaldas Horner.

Red Bull pidas sel aastal Porschega põhjalikumaid kõnelusi, et Saksamaa autotootjast saaks 2026. aastal nende tehniline partner, kuid need arutelud kukkusid 11. tunnil kokku, kuna kardeti, et Red Bulli meeskond kaotab oma täieliku sõltumatuse.