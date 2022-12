Väidetavalt Tänaku palkamiseks raha eraldanud Ford mõtleb tagatubades veelgi suuremalt

Kuigi ametlikult pole seda välja hõisatud, kirjutas Fordi Euroopa mootorispordiosakonna endine juht Gerard Quinn, et just USA suurim autotootja oli see, kes M-Spordile Ott Tänaku palkamiseks vajaliku lisaraha süsti tegi. Lisaks WRC-le on Ford üha tugevamalt kiikamas ka autospordi kuningliku sarja ehk F1 poole.