VIDEO ⟩ Rait Rikberg: see, et pärast sellist reisi karikas koju tuleb – super!

Bigbank alustas kodusaalis muljet avaldavalt, võites avageimi koguni 25:11. Teises geimis õnnestus Selver/TalTech juba paremini ja nautis pikalt ka kerget eduseisu, kuid geimi lõpp kaldus siiski 29:27 tartlastele. Samamoodi võitsid nad ka kolmanda geimim 25:22 ja seeläbi kogu mängu 3:0.

«Sellises mängus on sul kas käsi kullas või seesamune mullas,» alustas Bigbanki kapten Rait Rikberg pärast triumfi teleintervjuud. «Ega meil midagi kaotada polnud. Vahel sellises olukorras annad väga kiiresti alla, kuid meil läks õnneks nagu masinavärk täna kõik käima.»

«Teadsime, et teine geim on võtmegeim. Püsisime kogu aeg paari punktiga sabas ja see oli oluline, Selveri poisse mitte eest ära lasta. See, et pärast sellist reisi karikas koju tuleb – super!» jätkas libero.

«Esimene geim ebaõnnestus neil täielikult: meil tuli kõik välja, kuid neil mitte. Teises geimis nad näitasid, et oskavad ka mängida. Selver on korralik vastane ja meil oli vaja järel püsida, olla lähedal – see oli täna meie edu võti, teise geimi pingutus. Au meestele, see on super tulemus,» lausus kaitsespetsialist ning kinnitas, et igasugune lennuisu on tal nüüd küll natukeseks ajaks läinud.

«See oli ikka uskumatu, aga õnneks jõudsime koju ja kõik on praeguseks tehtud. Nüüd lihtsalt nädal aega meestele pausi anda, et kõik endast välja elada.»

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal: «Me ei mänginud täna enda taset välja. Esimeses geimis ei pidanud närvidega absoluutselt vastu, oli tunda, et mehed ise panid endale pingeid peale. Järgmises geimis tulime sellest küll välja, aga mitte päris. Me peame kuidagi saama oma mentaalse poole paremini paika tähtsamates mängudes. Reamängudes liigas on küll kõik hästi olnud, kuid [karikamängudes] pole suutnud seda hästi teha.»