VIDEO ⟩ Tartu Bigbanki võrkpallurite 48-tunnine rännak lõppes kuldselt

«Teadsime, et teine geim on võtmegeim. Püsisime kogu aeg paari punktiga sabas ja see oli oluline, Selveri poisse mitte eest ära lasta. See, et pärast sellist reisi karikas koju tuleb – super!» jätkas libero.

«Esimene geim ebaõnnestus neil täielikult: meil tuli kõik välja, kuid neil mitte. Teises geimis nad näitasid, et oskavad ka mängida. Selver on korralik vastane ja meil oli vaja järel püsida, olla lähedal – see oli täna meie edu võti, teise geimi pingutus. Au meestele, see on super tulemus,» lausus kaitsespetsialist ning kinnitas, et igasugune lennuisu on tal nüüd küll natukeseks ajaks läinud.