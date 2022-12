Ronaldo ootab veel Euroopast pakkumist, kuid kui seda ei tule, siis...

Vutimaailma telgitagustega väga hästi kursis oleva Itaalia ajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on portugallane praegu n-ö ooterežiimil.

37-aastasel ründajal on laual väga ahvatlev pakkumine Saudi Araabia klubist Al-Nassr, kes pakub talle kahe ja poole aastast lepingut, palganumbriga 200 miljonit eurot per hooaeg.

Siiani pole Ronaldo sellele jah öelnud, vaid ootab pakkumisi erinevatelt Euroopa klubidelt. Saksamaa meeskonna Frankfurdi Eintrachti tegevjuht avalikustas hiljuti, et isegi neile on portugallase teeneid pakutud .

«Mul on tunne, et teda on pakutud kõikidele Meistrite liigas mängivatele klubidele,» lisas Eintrachti juhatuse esimees Philip Holzer.