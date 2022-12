Kultuuriline eripära? Venemaa treener naudib oma olümpiavõitjate vahelist kukepoksi

Võistluste järel sõnas Bolšunov, et kaotas hetkeks isegi teadvuse, sest kokkupõrge maapinnaga oli sedavõrd tugev. Kukkumises nägi ta süüd Ustjugovil, kes polevat varasematest kaotustest üle saanud. Viimane oli seevastu veendunud, et tegutses määruste piires.

Nüüd sai sõna ka Venemaa suusakoondise peatreener Juri Borodavko. «Rivaliteet on alati kaunis. Konkurents Bolšunovi ja Ustjugovi, aga teiste Venemaa sportlaste vahel, on alati ootuspärane. Publik tahabki näha titaanide heitlust,» ütles ta Sport-Ekspressile. «Võitlus on aus, viisakas ja austav. Võin seda rivaliteeti ilusaks nimetada. See peakski nii olema.»