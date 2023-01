Karpin: minu jaoks on see kõik üks riik – NSVL



Venemaa koondise kõrval ka kõrgliigaklubi Rostovi peatreenerina töötav Karpin on teeninud tähelepanu enda väljaütlemiste osas, mis puudutavad poliitikat. 2014. aastal antud intervjuus rääkis ta, et ei sündinud Eestis, vaid Nõukogude Liidus, on nõukogude inimene ning tunneb kunagise impeeriumi järele nostalgiat.