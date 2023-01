Agressorriiki siirdunud endine Eesti koondise esikinnas näeb enda tulevikku Venemaal

Nimelt andis Nõmme Kalju spordidirektor Argo Arbeiter uue aasta kolmandal päeval Soccernet.ee-le teada, et nad otsivad klubisse uut väravavahtide treenerit, sest senine kollkiprite juhendaja Lepmets tegi lepingu Moskva Dünamo akadeemiaga ja läks Venemaale.

Dünamo klubi veebilehtedelt ja ühismeediast vastav uudis (veel) kinnitust ei leia, kuid Lepmetsa enda sotsiaalmeedia kontosid vaadates paistab, et säärane tööalane muutus on tõepoolest toimunud. Nimelt resideerib 35-aastane endine puurivaht praegu Veliki Novgorodis, kus treenib sealse spordiklubi Elektron – mis on Dünamo värske filiaal – kasvandikke.