JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbank alistas Selver/TalTechi ja tõusis Balti liiga liidriks

Kodumeeskonna rünnakuvankrit vedas peaasjalikult diagonaalründaja Matej Šmidl, kes tõi 21 punkti (rünnak 71%, efektiivsus +16), nurgaründajad Timo Lõhmus ja Taavet Leppik toetasid tšehhi vastavalt 11 (50%, +8) ja 9 (53%, +2) punktiga.

Selver/TalTechi resultatiivseimad olid Denis Losnikov 14 (67%, +8) ja Oliver Orav 11 (45%, -4) punktiga. STATISTIKA

Tartu Bigbankil (14–1) on nüüd liiga liidrina koos 40 punkti, Selver/TalTech (13-3) jääb neist maha kolme punktiga.

Enne mängu:

Nii tartlastel kui ka pealinlastel on tabelis 37 punkti, kuid taaralinlastel on üks mäng vähem peetud. Tartu saldo on 13 võitu ja üks kaotus, Selver/TalTechil on üks kaotus rohkem.

Balti liiga liidrid kohtusid vana aasta lõpus ka karikavõistluste finaalis. Siis jäi 3:0 peale Tartu, kes krooniti teist aastat järjest Eesti karikavõitjaks.

Peatreener Alar Rikberg usub, et mõlemad meeskonnad saavad mängu tähtsusest aru. «Mõlemal on all 3:0 võidud ja viimane tõsisem mäng oli omavaheline karikafinaal. Usun, et mõlemad teavad tabeliseisu ja selle kohtumise kaalu, ikkagi liidrite duell. Meil on hea esinemise korral võimalik seis väga ilusaks teha, Selveril võimalus seis nulli mängida ehk meiega samale pulgale tõusta,» sõnas Rikberg.