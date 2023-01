JÄRELVAADATAV ⟩ Võru võttis aasta lõpus saadud kaotuse eest magusa revanši

Võrul on nüüd Balti liigas ette näidata 5 võitu ja 11 kaotust ning 16 punkti, millega hoitakse kuuendat kohta. Pärnu on 12 punktiga (4 võitu, 13 kaotust) nende selja taga viimane.

Enne mängu:

Nii Võrul kui ka Pärnul on sel hooajal teenitud neli võitu, aga lõunaeestlastel on kõrvale panna 11 ja suvepealinlastel 12 kaotust. Punkte on Võrul 13, Pärnul 12.