FIA president oli negatiivsest vastukajast üllatunud

Ben Sulayem ütles nädal tagasi, et soovib näha F1s uusi meeskondi. Ühena esimestest teatas USA autohiiglane General Motors, et nad sooviksid koostöös Andretti Motorspordiga sarjaga liituda. Meeskond hakkaks kasutama Cadillaci kaubamärki.

FIA president postitas pühapäeval Twitterisse sõnumi, milles väljendas oma üllatust Andretti ja Cadillaci uudise järelkajale. «On üllatav, et Cadillaci ja Andretti uudised on avaldanud negatiivset reaktsiooni.

FIA on viimastel aastatel võtnud vastu väiksemaid meeskondi. Peaksime julgustama ka suurfirmasid, kes soovivad siseneda, nagu General Motors ja Andretti. Kui sarjaga tahavad liituda meeskonnad, mis pärinevad kasvuturgudelt, siis see vaid lisab F1-le atraktiivsust,» teatas Ben Sulayem.

Kuigi Ben Sulayem ei avaldanud, kelle negatiivset vastukaja ta silmas pidas, siis tundub, et ta vihjas praegu F1ga seotud meeskondadele. Teadupärast peavad uustulijaid pooldama praegu F1te kuuluvad meeskonnad. Viimase aasta jooksul on F1 vastu huvi äratanud mitmed autotootjad, kuid poolehoidu stardirivi pikenemise vastu on toetanud vaid McLaren ja Alpine.