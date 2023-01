VIDEO ⟩ Selgusid Dakari ralli esimese surma asjaolud: ekipaažil polnud kokkupõrkest aimugi

Loprais kinnitas, et neil polnud kiiruskatse finišisse jõudes kokkupõrkest aimugi. «Olime juba magama läinud, kuid siis äratasid kohtunikud meid üles, öeldes, et neil on video, kus on näha, kuidas mehest üle sõitsime.

Kõik see juhtus kogemata. Mees üritas düüni all autost pilti teha. Ta sai haiglasse toimetamisel südamerabanduse. Inimelu kadus de facto minu tegevuseta. Ma pean ütlema, et ma ei teadnud sellest. Keegi meeskonnaliikmetest ei teadnud. Meil on selle tõestuseks kaamerasalvestused. See aga ei muuda tõsiasja, et inimelu on kaotatud,» ütles Loprais oma avalduses.