JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbank pani Lõuna-Eesti derbis Võru Barruse paika

Enne mängu:

Taaralinlased troonivad Balti liiga tipus ning Tartu on sel hooajal saanud 14 võidu kõrvale vaid ühe kaotuse. Muide, 40 punkti peal on ka Selver/TalTech, aga Tartul on neist kaks mängu vähem peetud.

Võru Barruse päralt on seitsme klubi konkurentsis kuues koht: 17 mängust on võidetud viis ja kaotatud 12. Klubid on sel hooajal kohtunud kaks korda: 12. oktoobril võitis tartu kodus 3:1 ja 5. novembril võõrsil 3:2.

Tartu peatreener Alar Rikberg eeldab, et neile tuleb vastu täiskoosseisus Võru. «Kui rääkida nende puhul rünnaku- ja servijõust, siis Slivinski on pool meeskonda. Kui teda pole, siis ongi pool puudu, nii lihtsalt on. Eeldan, et meie vastu on tagasi rivis, mis tähendab, et nad on väha ohtlikud. Selveri vastu hakkas silma see, et nii Edvarts Buivids kui John Hatch annavad palju juurde, ent pole kumbki veel ideaalses mänguvormis. Igal juhul ootan suure põnevusega, milleine näeb täiskoosseisus Võru välja, sest seni pole seda näha saanud,» kommenteeris Rikberg, kes ei saa U20 võistluste tõttu kasutada oma meeskonna noori, et kõik teised on rivis.