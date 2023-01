Monte Carlo rallit väisanud FIA president: WRC-sarja probleemidele pole mingit imeplaastrit

«Olen teiega aus, ma peaksin rallile rohkem aega pühendama, kuid [FIA lipulaev] vormel 1 on mind lihtsalt endasse imenud. Samas, ma olen siin kohal ja see ongi algus. Ma pean rallile rohkem aega pühendama, sest ainult nii õnnestub meil asju parandada,» sõnas Ben Sulayem väljaandele DirtFish.

«See, kui konkurentsitihe on WRC-sari – siin loetaksegi ju ainult sekundeid ja murdosa sekundeid –, on tegelikult lihtsalt uskumatu. Aga asjade parandamiseks tuleb meil veidi aega võtta. Mitte palju, kuid siiski natukene,» jätkas ta.

«Ma tahan kuulata kõikide mõtteid: sõitjate, meeskondade, osanike, promootorite, isegi meedia omi. Mina ja mu abilised kuulame need ära, kuid mingit imeplaastrit praegusele olukorrale pole. Samas rõhutan, et ma ei taha käituda nii nagu [FIA] siiani, kui lihtsalt tutvustame midagi uut ja ütleme, et edaspidi nii ongi. Tahame olla proaktiivsed. Kui mina ja mu asetäitja kõiki osalisi kaasates lahendust ei leia, siis on meil tõesti probleem, kuid seni palun, andke meile aega,» lausus FIA president.