Eesti suusatajad Alaskal võtavad vastu põnevaid väljakutseid

Kalev leiab, et USAs on tuleviku kindlustamiseks väga head võimalused. Kogu õppekava on koostatud treeningute ümber, mis võimaldab tipptasemel sportida ja saada korralik haridus. «Omal ajal oli Kaspar Kokk see mees, kes hoolitses, et saaks suuri tegusid teha ka kohe vahetult pärast sportlaskarjääri lõppu. Osad suusatajad läksid tagasi koolipinki, teised leidsid tööturult algatuseks midagi juhuslikku, sest eriala õppimine ja pühendunult sportimine polnud traditsioon.»

«Norra suusataja [Johannes Høsflot] Klæbo elu kõrvalt vaadates tundub, et mees ei tee ühtegi sammu spordis ebaõnnestumiseks. Ta on meeletult pühendunud ning mõnes mõttes elab just kui nii-öelda märtri elu – kogu teekond tippu on põhjalikult planeeritud. Finantsvõimalused ja teadus on selle taga muidugi ka, mitte ükski teine riik ei panusta murdmaasuusatamisse kui nemad.

Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Heiko Junge/EPA/Scanpix

Eks see on ka norralaste edu saladus. Samas nõuab selline elu teatud inimtüüpi, kellele need valikud sobivad. Võrreldes mõne teise alaga sa murdmaasuusamaailmas oma finantsvabadust ei saavuta, seega saabub lõpuks päev, mil tuleb endale leiva lauale teenimiseks midagi muud teha,» jätkab Kalev.

«Kuidas hoida noori spordi juures ka pärast gümnaasiumi lõppu, et meil oleks, kellele maailma tippvõistlustel kaasa elada? Sellele mõtlevad vist kõik Eesti treenerid ja ega head lahendust polegi. USA ülikoolid on üheks variandiks,» tõdeb ta.

Hariduse omandamine USAs on jõukohane