Ukraina spordiminister: kui venelased saavad Pariisi, kaalume olümpia boikoteerimist

«Selline olukord on meie jaoks täiesti vastuvõetamatu. Oleme apelleerinud ja jätkame apelleerimist kõikides rahvusvahelistes organisatsioonides, kes saavad olukorda kuidagigi mõjutada ning kelle arvamust ROKi liikmed kuulavad. Meie seisukoht püsib muutumatu: seni, kuni sõda Ukrainas käib, ei tohiks Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelistel võistlustel võistelda,» kirjutas Ukraina spordiminister Vadim Gutzeit, kes on ühtlasi ka Ukraina olümpiakomitee juht, vastulausena ühismeediasse.

«Kahtlemata peavad ka meie spordialaliidud suurendama oma suhtlust rahvusvaheliste alaliitudega, et selline keeld edaspidigi kehtiks. Hea näide selle koha pealt on Ukraina paralümpiakomitee, kel, ühes partneritega, õnnestus peatada Venemaa ja Valgevene parasportlastele võistlemine. Ilma Rahvusvahelise paralümpiakomitee toetuseta on ebatõenäoline ka see, et ROK antud küsimuses mingi lahenduseni jõuaks.