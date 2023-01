FIA presidendi äpardunud avaldus: mulle ei meeldi naised, kes peavad end meestest targemaks

Ben Sulayemi kodulehe arhiivis tuhninud ajakirjanikud leidsid 2001. aastast pärit märkme, milles Araabia Ühendemiraatidest pärit mees avaldas oma toonaseid seisukohti. Ben Sulayem ütles, et tema maitse on võrdlemisi lihtne.

«Ma armastan kõrbe ja mulle meeldib kohtuda tõeliste inimestega. Mulle ei meeldi naised, kes peavad end meestest targemaks, sest see pole tõsi,» arvas Ben Sulayem sajandi alguses. Lisaks ei meeldinud mehele avalikult rääkida rahast.

FIA pressiteenistus on nüüd aastate eest öeldut pidanud siluma hakkama. «See ei peegelda tema tõekspidamisi,» oli FIA pressiesindaja resoluutne. «Tal on naiste ja spordis võrdõiguslikkuse edendamises tugevad tulemused. See oli tema lubaduste ja tänavuste tegevuste keskne osa.»

Ben Sulayemi vana veebisaidi olemasolu ja fakt, et see sisaldas naistevihkamisele viitavaid seisukohti, on F1 kõrgemad tegelased ajanud tagajalgadele. Selle nädala alguses süüdistasid F1 omanikud teda vastuvõetamatute märkuste tegemises spordiala väärtuse kohta. Ben Sulayem avaldas, et Saudi Araabia tahtis F1-te ära osta, kuid sellele külge kleebitud 20 miljardi dollari suurune hinnasilt oli ülepaisutatud.