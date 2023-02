VIDEO ⟩ Eesti rallitalendid valmistusid Rootsi ralliks

«Unes näen ikka poodiumikohta. Konkurents on küll kõva ja kõik on väga kiired, ent kui nemad saavad, siis miks mitte mina. Rootsis on julgem sõita, kuna sealsed olud on andestavamad. Näitasin seal juba eelmine aasta head kiirust ja mulle meeldib seal,» kommenteeris Linnamäe Otepää ralli järel, mida ootab Rootsist.