OTSEBLOGI ⟩ Võit kindlustab Kalev/Cramole koha eurosarja kaheksa parema hulgas

Olukord K-grupis on küllalt lihtne. Seni kõik viis mängu võitnud Gaziantep on kindlustanud esikoha. Esmaspäevases kohutavas maavärinas kannatada saanud linna meeskonnal oli võimalus oma mäng Crailsheimis sealse Merlinsiga edasi lükata, aga türklased soovivad selle ära mängida. Nõnda selgub täna õhtuks lõplik paremusjärjestus.

Kalevil ja Merlinsil on kaks võitu, Heroesil üks. Et Kalev on Merlinsit kahel korral võitnud, jäädakse võrdse võitude arvu korral plussi. Kui aga Kalev ja Merlins kaotavad, tõuseb teiseks hoopis Heroes, kes avaringis kodus peetud mängus sai Kalevist jagu 86:72. Seega on kõigil peale Gaziantepi mängus edasipääs.